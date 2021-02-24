Лавров рассказал о положении русского языка на Украине

Он подвергся дополнительной дискриминации, уверен министр

Дискриминация русскоязычного населения Украины вызывает всё большую озабоченность, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров. Министр в дистанционном формате выступил на сессии Совета ООН по правам человека.

Особое внимание министр обратил на закон об образовании. Согласно ему, преподавание в школах должно вестись в основном на украинском языке. В средних и старших классах программы обучения на русском отменяются. Документ ущемляет права миллионов людей. Лавров подчеркнул, что защита родной речи не должна сопровождаться репрессиями других народов, передает "ТВ Центр".

"С сентября прошлого года на Украине в соответствии с законами об образовании, государственном языке и общем среднем образовании начался процесс выдавливания языков национальных меньшинств из общественной и образовательной сфер. Но даже здесь, по сравнению с языками других нацменьшинств, русский язык, который являлся и является родным, по разным оценкам, для 30–50% населения всей страны, подвергся дополнительной дискриминации, поскольку для языков стран Евросоюза украинские власти предусмотрели отдельный преференциальный режим", - сообщил Лавров.

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