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Собянин открыл мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ

15:07
  • среда
  • 24 февраля 2021

Мультимедийный комплекс разместился в отреставрированном седьмом павильоне "Семена"

Побывать внутри мультфильма и встретиться с любимыми героям своего детства. Всё это можно сделать в новом парке "Союзмультфильм" на ВДНХ.

Сегодня его торжественно открыл мэр столицы Сергей Собянин. Новый мультимедийный комплекс разместился в отреставрированном седьмом павильоне "Семена". Теперь там все посвящено любимым сказочным персонажам. С ними можно сфотографироваться и даже поговорить виртуально. Заодно удастся побывать на космическом корабле вместе с Алисой Селезнёвой, окунуться в атмосферу джунглей вместе с Маугли или прогуляться по мультлабиринтам. Погрузится в атмосферу помогут передовые 3D-технологии, передает "ТВ Центр".

"Удивительный павильон, добрая сказка, которая будет дальше развиваться. Скоро рядом будет музей шоколада, кинопанорама, детский парк. ВДНХ превращается в детский центр развлечений. Москва - мировой центр по мультипликации. Кино и анимация сегодня уже являются одним из таких драйверов развития креативной индустрии Москвы", - сказал Собянин.

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Мультимедийный парк "Союзмультфильма"
Мультимедийный парк "Союзмультфильма"
Мультимедийный парк "Союзмультфильма"
Мультимедийный парк "Союзмультфильма"
Мультимедийный парк "Союзмультфильма"
Мультимедийный парк "Союзмультфильма"
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