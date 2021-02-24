В Москве открылись еще два выездных пункта вакцинации от коронавируса

Прививку ставят бесплатно и без предварительной записи

В Москве открылись ещё два выездных пункта вакцинации от коронавируса: в торговых центрах "Ривьера" и "Гагаринский". Они начали работать с 18 января и сразу стали популярны у горожан, передает "ТВ Центр".

Самый высокий спрос - в ТЦ Columbus и "Калейдоскопе". Их работу решили продлить до 27 февраля. Прививку ставят бесплатно, без предварительной записи. С собой достаточно иметь паспорт и медицинский полис. Адреса и график работы всех прививочных пунктов можно уточнить на официальном портале мэра.

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