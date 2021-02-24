Москва продолжит внедрять инновации в области транспорта

За полгода появилось более 400 российских и зарубежных проектов

Подсказать маршрут, настроить светофор, предупредить о ДТП и даже вызвать экстренные службы - искусственный интеллект способен на многое. Москва поддерживает и внедряет лучшие инновационные проекты, чтобы сделать работу столичного транспорта ещё удобнее и надежнее.

В зале и представители бизнеса, который инвестирует в изобретения, и московские компании, главные клиенты разработчиков. Всего полгода назад город поручил определить вектор развития транспортной отрасли. И в результате сегодня появилось более 400 российских и зарубежных проектов.

"Мы их отсеяли, на входе в акселератор мы получили 50. В итоге мы их обучали, с ними поработали. И осталось 30 сильнейших", - говорит советник руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Мария Андрианова.

Проекты самые разные, чаще всего основанные на работе нейронных сетей. Например, искусственный интеллект анализирует поток людей. Машина создает цифровой скелет человека и распознает отклонения в его поведении: это может быть, например, внезапная потеря сознания или нападение хулиганов. Система способна мгновенно передать информацию в экстренные службы.

Некоторые разработки уже начали тестировать. Небольшая коробка, которая установлена на площади Тверской заставы, поможет незрячим людям. Ретрансляторы на столбах служат своего рода аудиогидом по столице.

Принимать сигнал можно с помощью приложения на смартфоне или специального прибора. Он расскажет о транспорте, который находится рядом: номер, направление движения, закрыты ли двери. Аппарат поможет включить зеленый свет оборудованного кнопкой светофора и подскажет, на какую улицу идет человек. Около зданий устройство сообщит информацию о них, а также предупредит о препятствиях перед входом.

Система на Варшавском шоссе при помощи камер фиксирует человека, который собирается выйти на пешеходный переход, где нет светофора. 23 вида световой индикации предупреждают водителей при подъезде к зебре об опасности столкновения.

"Количество водителей, которые стали пропускать пешеходов, увеличилось в 4,5 раза. Вместе с тем время ожидания пешеходами пропуска водителей уменьшилось в два раза", - сказал гендиректор компании-разработчика Илья Анисимов.

Еще один прибор, установленный на площади Тверской заставы, в режиме реального времени показывает степень загрязнения воздуха.

"Главная задача этого проекта – понять, какие перекрестки надо разгружать и таким образом сделать воздух города чище", - заявил руководитель компании-разработчика Владимир Ладыгин.

И такая разработка тоже есть. Её авторы уверяют: искусственный интеллект про помощи камер может не только анализировать трафик на перекрестке, но и настраивать работу светофоров так, чтобы пропускная способность дорог увеличилась.

20 проектов уже прошли процедуру защиты. Но проигравших здесь нет, ведь это не конкурс. Главная победа для каждого – воплотить свою идею в жизнь.

"Нужно до конца провести пилотный проект и посчитать их результаты: экономический, социальный эффект и уже по результату возможно будет масштабирование проекта", - прокомментировал руководитель проекта "Транспортные инновации Москвы" Иван Юдин.

Конечно, каждый из участков хочет заработать на своем изобретении. Но и это здесь не главное! Инновации должны приносить пользу и транспортному комплексу столицы в целом, и жителям мегаполиса в частности.

Иван Колесников, Елена Шмелева, Егор Хлябич, Илья Привалов. "ТВ Центр".

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