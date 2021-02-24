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В Москве отреставрируют каретный сарай усадьбы Лепехиных

15:38
  • среда
  • 24 февраля 2021

Торги назначены на 26 марта

В Москве отреставрируют каретный сарай усадьбы Лепёхиных около метро "Римская". Сделает это арендатор по программе "Рубль за метр". Торги назначены на 26 марта. Памятник архитектуры капитально ни разу не ремонтировался. Новый владелец не только восстановит здание, но и вернёт его к жизни.

Трамвай хоть и движется почти бесшумно мимо Спасо-Андроникова монастыря, а всё равно выглядит как машина времени. На этой площади – застывшая в камне история. Еще в XIV веке здесь, на высоком холме, в Заяузье, начали селиться  монахи. Вскоре жизнь закипела - построили по указанию Аристотеля Фиораванти кирпичный завод. На соседних улицах собирались ямщики и купцы, чтобы обсудить важные сделки. Усадьбы строили стена к стене. Самые разные: и побогаче, и победнее. Часть из них удалось восстановить и отреставрировать. Настала очередь каретного сарая Лепёхиных.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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Каретный сарай усадьбы Лепёхиных
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