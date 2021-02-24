В День защитника Отечества в Москве прошли дворовые концерты

Их организовали активисты партии "Единая Россия"

В День защитника Отечества в Москве прошли настоящие дворовые концерты. Их организовали активисты партии "Единая Россия", передает "ТВ Центр".

В Денежном переулке для ветерана Великой Отечественной войны Евсея Доброневского звучали песни военных лет. Он участвовала в освобождении Варшавы, брал Берлин, был награждён тремя орденами. Поздравить героя, которому недавно исполнился 101 год, пришли не только волонтёры, но и соседи. Для всех работала полевая кухня. Также ветерану вручили памятные подарки.

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