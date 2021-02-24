"Мастерская Петра Фоменко" показала "Доктора Живаго"

Удалось ли перенести роман Пастернака на сцену?

В Театре "Мастерская Петра Фоменко" - первая премьера года. "Доктор Живаго" по мотивам романа Бориса Пастернака. Проза сложная, масштабная и, казалось бы, совсем не сценичная. Спектакль получился почти вдвое длиннее обычной постановки, при этом смотрится на одном дыхании и очень современно.

Это невероятное литературно-театральное путешествие. В котором стихи и проза. Артисты буквально живут своими героями. Кажется, за время работы про роман Пастернака узнали что-то свое. И спешат этим поделиться!

Он совмещает поэзию и прозу жизни. В 5-часовом действии – его судьба и эпоха целой страны в переломные годы начала 20 века. Чистая любовь, рассуждения на философские темы долга и предназначения. Другого история могла стереть в порошок. Но только не поэта Живаго.

Его стихи, помещенные Пастернаком в тетрадь, на сцене разбросаны по всему действию. И дают спектаклю свою внутреннюю энергию. Их шепчут, истово декламируют, читают, поют.

Роман, разгромленный критиками, высмеянный за нарушенные законы композиции, затянутость, на театральной сцене поставлен со всем уважением к тексту. Сохранён сюжет, сценически переданы детали описания, говор персонажей, отмечает "ТВ Центр".

Режиссёр уверен – прочитать "Доктора Живаго" нужно в "правильном возрасте". Молодому театру сейчас 28 лет – значит, взяться за роман Пастернака - самое время.

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

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