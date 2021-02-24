Москвичей предупредили о приближении "барической пилы"

В чем суть этого погодного явления?

Погода продолжает испытывать москвичей на прочность. После аномальных для февраля морозов и снегопада она подготовила им так называемую "барическую пилу".

Это резкие колебания атмосферного давления. Во вторник оно поднялось до отметки 758, в среду резко опустилось - на 10 миллиметров - и продолжает падение, сообщает "ТВ Центр".

Ночь на вторник стала самой холодной за сезон. А с сегодняшнего дня температура будет стремительно повышаться, завтра - уже плюс 1, мокрый снег с дождём. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"