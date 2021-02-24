ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые сообщили о возможном слабоумии после COVID-19

13:24
  • среда
  • 24 февраля 2021

Также есть риск развития болезни Паркинсона

Согласно опубликованным bioRxiv результатам исследования, заражение коронавирусом может привести к острым воспалениям мозга. Это показали опыты на обезьянах. Речь идет в том числе о слабоумии и болезни Паркинсона.

Ученые рассказали, какого цвета коронавирус
Врач дал совет, как вернуть обоняние после COVID-19

Центр биомедицинских исследований приматов в Рейсвейке наблюдал за развитием инфекции у четырех макак-резусов и четырех макак-крабоедов, передает ТАСС. Ученые кормили животных помеченным фосфором сахаром и отслеживали, какие регионы мозга этот сахар потребляли.

В итоге выяснилось, что вирус все же попал в клетки мозга в самых разных отделах: например, в двигательной коре, в мозжечке и в гиппокампе. Во всех случаях развивалось воспаление и образовывались скопления белков, характерные для некоторых форм старческого слабоумия и носителей болезни Паркинсона.

Нейрофизиологи пока не могут однозначно ответить, как вирус провоцирует развитие воспалений, и будут продолжать наблюдение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.