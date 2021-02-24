Ученые сообщили о возможном слабоумии после COVID-19

Также есть риск развития болезни Паркинсона

Согласно опубликованным bioRxiv результатам исследования, заражение коронавирусом может привести к острым воспалениям мозга. Это показали опыты на обезьянах. Речь идет в том числе о слабоумии и болезни Паркинсона.

Центр биомедицинских исследований приматов в Рейсвейке наблюдал за развитием инфекции у четырех макак-резусов и четырех макак-крабоедов, передает ТАСС. Ученые кормили животных помеченным фосфором сахаром и отслеживали, какие регионы мозга этот сахар потребляли.

В итоге выяснилось, что вирус все же попал в клетки мозга в самых разных отделах: например, в двигательной коре, в мозжечке и в гиппокампе. Во всех случаях развивалось воспаление и образовывались скопления белков, характерные для некоторых форм старческого слабоумия и носителей болезни Паркинсона.

Нейрофизиологи пока не могут однозначно ответить, как вирус провоцирует развитие воспалений, и будут продолжать наблюдение.

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