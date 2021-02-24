В Совфеде выступили за идею изменить расчет стажа для досрочной пенсии

В стаж могут включить профессиональную переподготовку

Член комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова заявила, что идея включить профессиональную переподготовку в выслугу лет для досрочного выхода на пенсию является совершенно правильной.

Ранее в Минтруда подготовили законопроект, согласно которому в общий трудовой стаж могут быть включены периоды профессионального обучения, которые раньше не учитывались для назначения досрочной страховой пенсии.

По словам Бибиковой, повышение квалификации, профессиональную переподготовку и стажировки нужно было еще раньше включить в выслугу лет. Она подчеркнула, что это решение следует принять как можно быстрее.

Бибикова добавила, что соответствующее предложение будет утверждаться не в Минтруда, а постановлением правительства России, передает "Вечерняя Москва".

"Врачи ежегодно или раз в три года должны в течение месяца проходить переподготовку, причем почти без отрыва от работы. И это не входит в профессиональный стаж, что вызывало просто массу жалоб. Людям в суде приходилось доказывать, что они работают, что им начисляют зарплату и страховые взносы, и в итоге суды вставали на их сторону", - добавила она.

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