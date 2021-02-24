Грузия открывает границы для россиян с 1 марта

В список также попали Армения, Азербайджан и Украина
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о расширении списка стран, граждане которых с 1 марта могут прибывать в республику по воздуху.
"Добавятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия", - приводит слова Гарибашвили ТАСС.
Премьер добавил, что возможны перелеты будут исключительно при отрицательном тесте на коронавирус.
Сухопутные границы Грузии по-прежнему останутся закрытыми для туристов, уточнил Гарибашвили.
Ранее экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что нынешние грузинские политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. "В массовом сознании, особенно у молодёжи, образ России исключительно негативный", - сказала Бурджанадзе в интервью.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"