Захарова заявила об унижении Вашингтоном Евросоюза

Подобная ситуация невыгодна ни для Европы, ни для России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что Соединенные Штаты навязывают Евросоюза унизительные решения.

"На наших глазах происходит унижение Евросоюза, унижение значительной части Европы. Кем? Теми, кто навязывает им интересы, которые не соответствуют национальным интересам народов этих стран. Теми, кто исповедует определенную политику, которая навязывается Европейскому союзу прежде всего из Вашингтона", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, подобная ситуация невыгодна России, так как та долго выстраивала с ЕС сотрудничество и считала его крупнейшим торговым партнером. При этом строились эти отношения в том числе и на перспективу.

Ранее стало известно о планах ЕС ввести против России новые санкции. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, направлены ограничительные меры будут против тех, кто, по мнению Евросоюза, ответственен за приговор блогеру Алексею Навальному.

Суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по "делу Ив Роше". Ряд западных политиков призвал освободить блогера, назвав решение суда неприемлемым. Кремль оценил это как вмешательство в дела суверенного государства.

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