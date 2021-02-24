ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова заявила об унижении Вашингтоном Евросоюза

13:44
  • среда
  • 24 февраля 2021

Подобная ситуация невыгодна ни для Европы, ни для России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что Соединенные Штаты навязывают Евросоюза унизительные решения.

"Если это их выбор": Захарова высказалась о возможном разрыве с ЕС
Лавров назвал недопустимым использование детей в политических целях

"На наших глазах происходит унижение Евросоюза, унижение значительной части Европы. Кем? Теми, кто навязывает им интересы, которые не соответствуют национальным интересам народов этих стран. Теми, кто исповедует определенную политику, которая навязывается Европейскому союзу прежде всего из Вашингтона", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, подобная ситуация невыгодна России, так как та долго выстраивала с ЕС сотрудничество и считала его крупнейшим торговым партнером. При этом строились эти отношения в том числе и на перспективу.

Ранее стало известно о планах ЕС ввести против России новые санкции. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, направлены ограничительные меры будут против тех, кто, по мнению Евросоюза, ответственен за приговор блогеру Алексею Навальному.

Суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по "делу Ив Роше". Ряд западных политиков призвал освободить блогера, назвав решение суда неприемлемым. Кремль оценил это как вмешательство в дела суверенного государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.