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Анна Хилькевич призналась, что мечтает о ребенке из детдома

13:59
  • среда
  • 24 февраля 2021

У актрисы уже есть две дочери

Актриса Анна Хилькевич призналась, что мечтает усыновить ребенка из детского дома. Звезда поделилась этим с подписчиками.
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Хилькевич, отвечая на вопросы поклонников, заявила, что хотела бы когда-нибудь забрать в семью ребенка из детского дома. "Это моя мечта. И я верю, что когда-нибудь она осуществится", - подчеркнула актриса в Instagram.

Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым, пара поженилась в 2015 году. Они воспитывают двух дочерей: Арианну и Марию.

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