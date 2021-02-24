Анна Хилькевич призналась, что мечтает о ребенке из детдома

У актрисы уже есть две дочери

Актриса Анна Хилькевич призналась, что мечтает усыновить ребенка из детского дома. Звезда поделилась этим с подписчиками.

Хилькевич, отвечая на вопросы поклонников, заявила, что хотела бы когда-нибудь забрать в семью ребенка из детского дома. "Это моя мечта. И я верю, что когда-нибудь она осуществится", - подчеркнула актриса в Instagram.

Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым, пара поженилась в 2015 году. Они воспитывают двух дочерей: Арианну и Марию.

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