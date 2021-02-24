Стало известно, в каких странах чаще всего нарушаются права россиян

Лидером стали США

На сегодняшний день лидирующее место по количеству нарушений прав россиян занимают Соединенные Штаты, также в первую тройку попали Украина и ряд стран Евросоюза, в частности, государства Балтии.

Согласно исследованию Московского бюро по правам человека, большинство уголовных преследований российских граждан американскими властями происходит по обвинению в кибермошенничестве.

"Наибольший объем нарушений прав россиян и соотечественников приходится на США, страны ЕС (в особенности страны Балтии и другие восточноевропейские государства) и Украину. США являются лидером по количеству нарушений прав российских граждан. Основными видами нарушений являются уголовные преследования и фабрикация уголовных дел по надуманным поводам, произвольный арест и задержания, а также пытки, жестокое и бесчеловечное обращение с заключенными", - говорится в исследовании.

Кроме того, не последнее место в списке нарушений прав россиян занимают нарушение права на свободу слова, на свободное получение и предоставление информации, борьба с исторической памятью и преследование журналистов.

Также правозащитники напомнили о нарушениях прав россиян в США в условиях пандемии коронавирусной инфекции и действий американских властей по борьбе с распространением COVID-19. Заключенным в тюрьмах не оказывали должную медицинскую помощь, а в местах заключения наблюдались ненадлежащие условия содержания, угрожающие жизни и здоровью российских граждан, передает РИА Новости.

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