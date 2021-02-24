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За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет

14:13
  • среда
  • 24 февраля 2021

Также предусмотрен пятимиллионный штраф

Вице-спикер Государственной думы России Ирина Яровая раскрыла подробности поправок в законопроект о защите исторической памяти.

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"Мы приняли поправки, которые впредь устанавливают ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 миллионов штраф, - сообщила Яровая в эфире Первого канала.

По ее словам, наказывать предполагается за действия, оскорбляющие ветеранов, а также память ушедших.

Авторами поправок являются, в частности, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, а также председатель этого же комитета Александр Хинштейн. Описываемые нарушения предлагается относить к реабилитации нацизма.

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