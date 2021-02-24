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На МКС временно заделали возможные места утечки воздуха

14:34
  • среда
  • 24 февраля 2021

Потребуются дополнительные проверки

Заместитель руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Белкин сообщил в эфире "России 24", что несколько возможных мест утечки воздуха из российского модуля "Звезда" временно заделаны экипажем Международной космической станции.

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"Результаты работы окончательно будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры", - уточнил Белкин.

В октябре в промежуточной камере модуля "Звезда" обнаружили криволинейную трещину длиной 4,5 сантиметра. Именно она стала причиной утечки воздуха на МКС. Трещину заклеили термостойким скотчем, а затем гибким диском из алюминиевой фольги и резины.

В январе стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" может быть еще одно место утечки воздуха. Его планировали осмотреть микроскопом.

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