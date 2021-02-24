На МКС временно заделали возможные места утечки воздуха

Потребуются дополнительные проверки

Заместитель руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Белкин сообщил в эфире "России 24", что несколько возможных мест утечки воздуха из российского модуля "Звезда" временно заделаны экипажем Международной космической станции.

"Результаты работы окончательно будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры", - уточнил Белкин.

В октябре в промежуточной камере модуля "Звезда" обнаружили криволинейную трещину длиной 4,5 сантиметра. Именно она стала причиной утечки воздуха на МКС. Трещину заклеили термостойким скотчем, а затем гибким диском из алюминиевой фольги и резины.

В январе стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" может быть еще одно место утечки воздуха. Его планировали осмотреть микроскопом.

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