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Опубликовано видео пожара на складе с продуктами в Подмосковье

15:06
  • среда
  • 24 февраля 2021

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров

В среду в течение нескольких часов тушили пожар в подмосковном Одинцове. В деревне Жуковка на Ильинском шоссе загорелась пристройка рядом с рестораном "Причал", передает "ТВ Центр".

Появилась информация, что огонь может перекинуться  на два соседних строения, которые находились под одной крышей, но этого удалось избежать. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В основном пострадал склад, где хранились продукты.

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Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
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