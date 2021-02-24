Опубликовано видео пожара на складе с продуктами в Подмосковье

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров

В среду в течение нескольких часов тушили пожар в подмосковном Одинцове. В деревне Жуковка на Ильинском шоссе загорелась пристройка рядом с рестораном "Причал", передает "ТВ Центр".

Появилась информация, что огонь может перекинуться на два соседних строения, которые находились под одной крышей, но этого удалось избежать. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В основном пострадал склад, где хранились продукты.

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