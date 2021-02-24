Врачи объяснили, что поможет сохранить антитела к COVID-19 на длительный срок

Антитела вырабатываются после болезни или вакцинации

Академики и ученые геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова объяснили, как можно сохранить антитела к коронавирусной инфекции на длительное время.

По словам специалистов, наличие антител не означает, что иммунитет к коронавирусной инфекции останется при следующем контакте с COVID-19. Хавинсон объяснил, что в человеческом организме есть сразу пять классов антител, но при коронавирусе выделают антитела класса G или М. Также выработать антитела класса G поможет вакцинация.

"Антитела – это белки, которые образуются иммунной системой организма и выполняют защитную роль. В острой фазе образуется иммуноглобулин М. Затем вступает фаза образования антител класса G. Это более важные антитела, которые составляют 80% всех антител к данному вирусу. Они определяются в крови долго, это важно для медицины и пациента", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что пожилые пациенты, которые получали пептиды тимуса, дольше сохраняли антитела к коронавирусу. Естественным путем организм способен вырабатывать такие пептиды до 30 лет.

Трофимова добавила, что спустя полгода после болезни у человека резко снижается титр антител, и они перестают определяться.

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