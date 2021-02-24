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Путин заявил о готовящихся провокациях против России

15:05
  • среда
  • 24 февраля 2021

Они могут быть связаны с борьбой против COVID-19

В среду президент России Владимир Путин открыл заседание коллегии Федеральной службы безопасности. В ходе своего выступления глава государства заявил, что у руководства страны есть данные о готовящихся в ее отношении провокациях, передает ТАСС.

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Как подчеркнул президент, связаны эти провокации могут быть с борьбой с COVID-19.

"Очень много попыток предпринималось, предпринимается, и благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере", - сказал глава государства.

В ход, заметил он, идут "абсурдные, анекдотичные" теории заговора, касающиеся, в том числе, достижений России в сфере медицины.

По словам российского лидера, страну по-прежнему пытаются ослабить и поставить под внешний контроль, наблюдаются попытки сдерживания России. Это, уточнил Путин, "последовательная и весьма агрессивная линия", направленная на подрыв развития государства.

"Создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российской общество", - перечислил президент основные направления деятельности недоброжелателей.

Подобное, подчеркнул Путин, уже происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве.

Зарубежные спецслужбы, продолжил российский лидер, могут использовать террористов в своих целях. "Особое внимание прошу уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб", - отметил президент.

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