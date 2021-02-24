Путин: Россия готова отразить атаки в информационной сфере

Попытки вмешаться в общественную и политическую жизнь страны бесперспективны

Линия, которую проводят зарубежные государства в отношении России, бесперспективна. Попытки вмешаться в общественную и политическую жизнь страны обречены на провал, убежден президент России Владимир Путин.

"Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешиваются в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ.

Провокации в информационной сфере, по словам российского лидера, основаны на безапелляционных и бездоказательных обвинениях по целому ряду вопросов. В ход идут даже абсурдные и анекдотичные теории заговора, ставятся под сомнение достижения медицины в борьбе с коронавирусом.

Президент подчеркнул, что Москва готова вести открытый диалог и находить компромиссные решения самых сложных проблем. Но они должны быть основаны на взаимном доверии и уважении. Решать задачи глобального уровня можно только, объединив усилия, заключил Путин.

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