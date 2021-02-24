ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Россия готова отразить атаки в информационной сфере

15:22
  • среда
  • 24 февраля 2021

Попытки вмешаться в общественную и политическую жизнь страны бесперспективны

Линия, которую проводят зарубежные государства в отношении России, бесперспективна. Попытки вмешаться в общественную и политическую жизнь страны обречены на провал, убежден президент России Владимир Путин.
Путин заявил о готовящихся провокациях против России

"Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешиваются в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ.

Провокации в информационной сфере, по словам российского лидера, основаны на безапелляционных и бездоказательных обвинениях по целому ряду вопросов. В ход идут даже абсурдные и анекдотичные теории заговора, ставятся под сомнение достижения медицины в борьбе с коронавирусом.

Президент подчеркнул, что Москва готова вести открытый диалог и находить компромиссные решения самых сложных проблем. Но они должны быть основаны на взаимном доверии и уважении. Решать задачи глобального уровня можно только, объединив усилия, заключил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российские военные
Российские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.