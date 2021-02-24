Жасмин ответила на вопрос фанатов о муже

Несколько лет назад бизнесмена объявили в международный розыск

Певица Жасмин в честь Дня защитника Отечества тепло поздравила мужчин с праздником. При этом она не упомянула своего супруга, что вызвало вопросы у поклонников.

Фанаты отметили, что давно не видели совместных фотографий артистки и ее супруга бизнесмена Илана Шора, с которым Жасмин в браке уже 10 лет. Мужчина редко сопровождает жену на светских раутах и старается вести непубличный образ жизни. Подписчики спросили у певицы, почему избранника давно не видно на публике. "А где же ваш Шор?", - задали вопрос Жасмин.

"Не пойму, разве я спрашиваю, где ваш? Не знаю, даже кто и есть ли...", - резко ответила исполнительница. Она попросила не беспокоиться за судьбу мужа и заверила, что "всё у него отлично", передает СтарХит.

Несколько лет назад бизнесмена обвинили в хищении крупной суммы денег и объявили в международный розыск, но певица поддержала супруга. "У меня настолько надежная семья, что многие могут позавидовать. Но нынешняя ситуация непростая. Дети спрашивают: "Почему папа не приезжает? Когда к нему полетим?". Старший сын Миша тоже мучается, что друга нет рядом. Телефоны ведь совсем не то. Наверное, это испытание, которое выпадает на долю каждого человека. Верю, все будет хорошо. Мы с мужем преодолеем все!" - заявила тогда Жасмин.

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