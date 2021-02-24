Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Египте

Одобрение провели по ускоренной процедуре

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Египте. В сообщении лекарственного управления страны отмечается, что процедура прошла по ускоренному стандарту.

Препарат от COVID-19 "Спутник V" разработал центр имени Гамалеи. Вакцина была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года. Это первый в мире препарат по профилактике коронавируса, он создан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

"Спутник V" зарегистрирован уже более чем в тридцати странах мира. В России идет масштабная вакцинация, получить прививку могут и иностранные граждане. В частности, по данным японского новостного телеканала Tokyo Broadcasting Corporation, проживающие в Москве граждане Японии уже выстроились в очередь на вакцинацию "Спутником V". А в самой Японии рекламируются "прививочные туры" в Россию.

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