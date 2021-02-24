Названы сроки общероссийского тестирования системы онлайн-голосования

В этом году оно пройдет в шести регионах

В ходе состоявшегося в среду заседания Центральной избирательной комиссии член ЦИК Антон Лопатин сообщил, что общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования на выборах 2021 года намечено на период с 17 марта по 21 мая.

Как уточнил Лопатин, само голосование планируют на срок с 12 по 14 мая.

В начале февраля председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в этом году онлайн-голосование на выборах пройдет в шести регионах.

Москва будет использовать для этих целей собственную площадку, а другие субъекты - федеральную платформу. Порядок же при этом сохранят для всех единым.

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