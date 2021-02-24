Москвичка отдала мошенникам почти 80 тысяч рублей за участие в игре

Злоумышленники связались с ней в соцсети

Жительница Москвы лишилась почти 80 тысяч рублей, поверив мошенникам в соцсети. Об инциденте сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД.

33-летней женщине пообещали участие в игре через соцсеть, но для этого нужно было заплатить. Москвичка несколько раз переводила деньги злоумышленникам в надежде получить большие суммы, так как это было оговорено в условиях игры. Однако вскоре ее заблокировали без объяснения причин. Всего женщина лишилась 79 200 рублей, передает "Вечерняя Москва".

В настоящее время проводится расследование по факту случившегося, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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