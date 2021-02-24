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Депутат Мосгордумы Головченко: Москва готова обучать будущих наблюдателей на выборах

16:00
  • среда
  • 24 февраля 2021

Все желающие смогут убедиться в прозрачности и легитимности голосования

Столица готова полностью обучать будущих наблюдателей на выборах, а также предоставлять им все необходимые данные. Об этом в среду заявил депутат Московской городской думы Валерий Головченко.

По словам парламентария, работа наблюдателем – возможность на практике продемонстрировать свою гражданскую ответственность. "Наблюдатели получают комплексное представление о том, как организован подсчет голосов и как реагируют на сообщения о якобы имевших место нарушениях", — приводит АГН "Москва" слова Валерия Головченко.

Депутат отметил, что дистанционное голосование – это тренд, по которому развивается избирательная система. Все желающие, подчеркнул парламентарий, смогут убедиться в прозрачности и легитимности голосования.

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