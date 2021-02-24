"Союзмультпарк" на ВДНХ станет точкой притяжения для детей всей страны

Москва становится одним из мировых центров мультипликации и креативной индустрии

В среду в Москве на ВДНХ открылся развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк". Его посетители, дети и взрослые, с помощью современных технологий смогут погрузиться в мир любимых анимационных героев. Стать соавторами волшебных сказок, их интерактивными участниками. Открывая павильон, мэр столицы Сергей Собянин заметил, что ВДНХ постепенно превращается в огромный детский парк аттракционов, развлечений, культуры и отдыха.

Актеры в роли Шарика и Матроскина. С датчиками захвата движения и микрофонами. А вот так их уже видят дети - по ту сторону экрана. Любимые персонажи из мультфильмов "Простоквашино", "Винни-пух" и "Бременские музыканты".

"С помощью специальной программы я управляю этими датчиками, и актёры двигаются. Конечно, очень нравится детям", - рассказала режиссёр-оператор аттракциона Елена Русанова. Самое удивительное для детей, что с героями мультиков можно разговаривать.

Мир мультфильма "Ежик в тумане". С проекцией можно взаимодействовать с помощью фонариков. Героям нужно осветить путь. А еще здесь можно прочувствовать - как оно там, в тумане?

В тронном зале Снежной королевы - волшебные кристаллы. В них целый оркестр из музыкальных инструментов. Не успеешь оглянуться - и ты уже в Тридевятом царстве. Здесь царь предлагает детям и взрослым сложное испытание - главным лентяем признают того, кто дольше просидит на троне. В гостях у "Василис Премудрых" с помощью проекции и мягких кубиков можно выбрать премудрость и обучиться ей – как построить дворец, печь или трон, как сделать корыто или соткать скатерть-самобранку. На открытие мультимедийного парка приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Союзмультпарк" – первый российский мультимедийный центр, в котором дети смогут заглянуть "внутрь" любимых мультфильмов.

"Один из самых удивительных проектов на ВДНХ — это парк мультфильмов "Союзмультфильма" на базе бывшего павильона "Семена", который был отремонтирован, реконструирован. Совместно с Министерством культуры и "Союзмультфильмом" сделан такой удивительный, добрый павильон, добрая сказка, которая будет дальше развиваться. Постепенно ВДНХ превращается в такой детский центр развлечений, культуры и отдыха", — сказал Собянин.

"Это очень важно, мне кажется, для ВДНХ, и это очень важно для "Союзмультфильма". Когда приходят маленькие дети, и они с радостью узнают тех героев, которых мы знаем и любим, знают и любят даже наши родители. Вот это самое важное - можно провести время весело, при этом с пользой и добавить какие-то знания. И ещё не только выходные провести, но и в будние дни получить дополнительное образование", - отметила министр культуры Ольга Любимова.

На базе мультимедийного центра откроются анимационные мастерские. Для тех, кто хочет не только смотреть мультфильмы, но и создавать их.

Екатерина Гоголева, Оксана Фомичева, Илья Ушаков, Александр Медведев, Владимир Черных, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"