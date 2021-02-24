"Россия – страна возможностей" и КХЛ заключили соглашение о сотрудничестве

В чем главная цель соглашения?

Президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Континентальная хоккейная лига в среду заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Топ-блог", передает "ТВ Центр".

Его главная цель - создание системы социальных лифтов в медиа-пространстве. Начинающие и действующие спортсмены, тренеры и болельщики смогут научиться вести спортивные блоги в соцсетях.

Принять участие в конкурсе могут все россияне в возрасте от 14 лет. Наставниками и экспертами проекта выступят известные спортсмены, артисты, телеведущие и блогеры-миллионники. Победители получат рекламные контракты, станут послами популярных брендов, а также отправятся в тур по регионам России. Там они смогут снять документальные фильмы о самых интересных событиях, красивых местах и замечательных людях.

"Задачи, которые поставил перед нами президент России Владимир Путин, звучат так, что мы должны обеспечить, дать равные возможности любому человеку в нашей стране реализовать свой потенциал, свой талант, свои способности. И сферы, в которых эти таланты могут реализовываться - совершенно разные направления могут быть, в том числе и спорт. А если это даже не спорт, то мне кажется, что спортивный характер, спортивный дух, спортивная закалка нужна абсолютно в любом деле и помогает достичь результатов гораздо успешнее и гораздо быстрее", - заявил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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