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Лучший шеф-повар Франции ушел от Макрона

16:34
  • среда
  • 24 февраля 2021

Гомес решил заняться распространением французского кулинарного наследия

Елисейский дворец остался без шеф-повара. Гийом Гомес объявил, что покидает свой пост после 25 лет безупречной службы. Четверть века он кормил четырех президентов Франции, приготовил 2 миллиона обедов для гостей и сотрудников администрации президента.
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"На своем месте я старался не только как можно лучше выполнять свои обязанности, но и содействовать распространению французской культуры и кулинарного наследия. Теперь я хотел бы полностью посвятить себя этому направлению и обратился с такой просьбой к президенту", - написал Гомес на своей странице в Facebook.

Гийом Гомес - один из самых знаменитых шеф-поваров Франции. В 2012 году его кулинарное искусство признал президент Николя Саркози, вручив рыцарский знак национального ордена "За заслуги". Кто займет столь ответственный пост на кухне президента Франции, пока неизвестно, передает ТАСС.

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