Путин: Россия и дальше будет поддерживать Киргизию

Владимир Путин и Садыр Жапаров провели переговоры в Москве

В среду Владимир Путин встретился с недавно избранным президентом Киргизии. Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом, передает "ТВ Центр".

Лидеры обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Владимир Путин отметил, что между двумя странами выстроились не просто тёплые, а союзнические отношения, и заверил, что Москва и дальше будет поддерживать Бишкек по целому ряду направлений.

"У нас в прошлом году стартовал перекрестный год Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Но, к сожалению, из-за этой пандемии мы не смогли реализовать все намеченные 200 мероприятий различного уровня и качества. Уверен, что по мере стабилизации ситуации и санитарно-эпидемиологической обстановки мы это всё наверстаем, в том числе и наше сотрудничество в гуманитарной области. Здесь тоже много интересного и перспективного", - сказал Путин.

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