Партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в Венгрию

Власти страны намерены ускорить вакцинацию

Венгрия получила партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Власти страны намерены ускорить вакцинацию населения от COVID-19. Как сообщается на сайте венгерского правительства, препарат доставлен в национальный центр здравоохранения, уже одобрено его распределение.

"Скорость имеет существенное значение ... Ускорение плана вакцинации даже на один день спасет жизни 100-150 человек... Мы работаем над тем, чтобы все одобренные вакцины были доставлены в Венгрию как можно скорее ", - заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил о начале применения в стране китайской вакцины Sinopharm. Одобрена и вакцина AstraZeneca. Применяют для вакцинации в Венгрии также препараты Pfizer и Moderna, утвержденные на уровне ЕС, передает РИА Новости.

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