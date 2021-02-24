Депутат МГД Перфилова: "Цифровой репетитор" поможет школьникам адаптироваться после дистанционного обучения

Пока проект работает в пилотном режиме

На платформе Московской электронной школы в пилотном режиме стартовал проект "Цифровой репетитор". Он призван поддержать учащихся в период адаптации после дистанционного обучения.

На текущий момент проект доступен только ученикам с шестого по восьмой классы в 80 московских школах, сообщила депутат Московской городской думы Надежда Перфилова.

"В число предметов, которые можно подтянуть с "цифровым репетитором" вошли русский и английский языки, алгебра и геометрия, химия, физика", — сказала парламентарий.

По словам депутата, возрастная группа для пилотного режима выбрана не случайно. "Именно шестой-восьмой класс с точки зрения возрастной педагогики является одним из самых сложных. Начало подросткового возраста — это время интенсивного роста ребенка и учиться в этот период очень непросто", - приводит АГН "Москва" слова Перфиловой.

Депутат отметила, что в рамках проекта "Цифровой репетитор" школьники смогут в спокойной обстановке и собственном ритме разобрать сложные для них темы.

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