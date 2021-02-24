Человечество предупредили о следующей смертоносной пандемии

Переносчики вируса – те же летучие мыши

Виновником следующей пандемии, которая охватит весь мир, станет чрезвычайно опасный вирус Nipah. Эту инфекцию переносят фруктовые летучие мыши, а также свиньи, употребляющие загрязненные переносчиками плоды. Предупреждение ученых из Коалиции за эпидемические готовности к инновациям публикует британское издание The Sun.

Заболевание было обнаружено в 1999 году в Малайзии. Инфекция вызывает сильный отек мозга, судороги и рвоту. Показатели смертности при заражении вирусом Nipah - от 40 до 75%. Отмечается также длительный инкубационный период болезни - 45 дней, а также высокая вероятность мутаций вируса.

Всемирная организация здравоохранения составила список 16 приоритетных патогенов, которые могут вызывать пандемию. В перечень вошли COVID-19, геморрагическая лихорадка Крым-Конго, лихорадка Эбола, вирус Зика и другие. Среди прочей инфекции в этом списке и вирус Nipah.

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