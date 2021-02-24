ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Человечество предупредили о следующей смертоносной пандемии

17:39
  • среда
  • 24 февраля 2021

Переносчики вируса – те же летучие мыши

Виновником следующей пандемии, которая охватит весь мир, станет чрезвычайно опасный вирус Nipah. Эту инфекцию переносят фруктовые летучие мыши, а также свиньи, употребляющие загрязненные переносчиками плоды. Предупреждение ученых из Коалиции за эпидемические готовности к инновациям публикует британское издание The Sun.
Ангела Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии

Заболевание было обнаружено в 1999 году в Малайзии. Инфекция вызывает сильный отек мозга, судороги и рвоту. Показатели смертности при заражении вирусом Nipah - от 40 до 75%. Отмечается также длительный инкубационный период болезни - 45 дней, а также высокая вероятность мутаций вируса.

Всемирная организация здравоохранения составила список 16 приоритетных патогенов, которые могут вызывать пандемию. В перечень вошли COVID-19, геморрагическая лихорадка Крым-Конго, лихорадка Эбола, вирус Зика и другие. Среди прочей инфекции в этом списке и вирус Nipah.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия
Эпидемия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.