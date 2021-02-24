Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в странах СНГ

Оценка дана по итогам заседания Координационного совета

Профилактические меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, а также прививочная кампания, стартовавшая в странах СНГ, приносят результат. Ситуация с COVID-19 в государствах Содружества стабилизируется, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19, чему способствует поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Оценка ситуации дана по итогам заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ. Его участники подчеркнули важность использования современных инструментов карантинного контроля въезжающих в страну. Речь идет, в частности, о применении мобильных приложений, которые обеспечивают передачу результатов тестирования в электронном виде.

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