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Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в странах СНГ

18:06
  • среда
  • 24 февраля 2021

Оценка дана по итогам заседания Координационного совета

Профилактические меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, а также прививочная кампания, стартовавшая в странах СНГ, приносят результат. Ситуация с COVID-19 в государствах Содружества стабилизируется, сообщили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор: коронавирус удается сдерживать

"В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19, чему способствует поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Оценка ситуации дана по итогам заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ. Его участники подчеркнули важность использования современных инструментов карантинного контроля въезжающих в страну. Речь идет, в частности, о применении мобильных приложений, которые обеспечивают передачу результатов тестирования в электронном виде.

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