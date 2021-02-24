Уровень официальной безработицы в Москве сократился до 1%

Экономика столицы восстанавливается

С начала 2021 года число официально зарегистрированных безработных в столице сократилось более чем на четверть. Сейчас уровень безработицы в Москве – меньше одного процента, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

"За период с 1 января по 19 февраля 2021 года количество официально зарегистрированных безработных граждан в Москве снизилось на 29%. С 1 октября 2020 года этот показатель упал более чем на 2 процентных пункта и впервые с апреля прошлого года составил меньше одного процента - 0,94%", - сказал Ефимов.

Такое снижение стало возможным благодаря тому, что экономика столицы восстанавливается. Торговый оборот в некоторых отраслях растет. По данным Ефимова, среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг города с 15 по 21 февраля был на 24% выше, чем на аналогичной неделе прошлого года – он достиг 39 миллиардов рублей.

Улучшается ситуация в гостиницах и туристических агентствах: там среднесуточный оборот за неделю 15-21 февраля вырос на 21,2%. Почти на 5% вырос оборот организаций культуры, спорта и развлечений, приводит словам Ефимова "Интерфакс".

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