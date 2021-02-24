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Посольство США в России возобновляет выдачу туристических виз

19:02
  • среда
  • 24 февраля 2021

Заявления будут приниматься в ограниченном количестве

Россияне с 1 марта смогут подать заявление в посольство США на получение туристической визы. В американской дипмиссии отметили, что заявления будут приниматься в ограниченном количестве – и только от отдельных категорий граждан.
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"Начиная с 1 марта 2021 в ограниченном количестве возобновляется прием заявлений на визу B1/B2 без прохождения собеседования. Заявления на визу B1/B2 без прохождения собеседования на данный момент рассматриваются только генеральным консульством в Екатеринбурге", - говорится в сообщении на официальном портале госдепартамента США.

Ограничения в работе генеральных консульств США во Владивостоке, Екатеринбурге и Москве были введены из-за пандемии коронавируса еще в марте 2020 года. В посольстве США в Москве агентству ТАСС пояснили, что теперь число выдаваемых виз будет ограничено из-за мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, а также из-за невыдачи российских виз сотрудникам американской миссии в России.

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