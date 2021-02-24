"Нам есть что охранять": о чем говорил Путин на заседании коллегии ФСБ

Президент заявил о готовящихся провокациях против России

Против России применяется так называемая политика сдерживания, направленная на срыв развития страны. Владимир Путин заявил об этом, выступая в среду на заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Противники, как отметил президент, пускают в ход санкции, приёмы информационной войны, а нередко используют и террористов. Но подобная агрессивная линия бесперспективна.

Несмотря на пандемию, работы у сотрудников ФСБ отнюдь не стало меньше. За прошлый год была пресечена деятельность нескольких банд, занимающихся продажей оружия. Кроме того, перекрыты каналы поставок и распространения наркотиков. Серьезные успехи зафиксированы и в борьбе с терроризмом. В 2020-м году была уничтожена последняя организованная бандгруппа боевиков на Северном Кавказе и предотвращено 72 теракта. А это сотни спасённых жизней.

"Но названые цифры свидетельствуют и том, что террористическая сеть пытается любыми способами восстановить свою активность. Поэтому важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе и спящие, глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию. Особое внимание прошу уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб. Вы это хорошо знаете, к сожалению, все идет в ход. Используют и террористов", - отметил Путин.

Активность иностранных разведок в последние несколько лет многократно возросла, подчеркивает президент. Только за прошлый год контрразведка ФСБ задержала 72 кадровых сотрудника спецслужб и 423 их агента, завербованных на территории России. Вроде офицера РВСН, который передавал за рубеж сведения, составляющие гостайну касательно перевооружения его части новейшими ракетными комплексами "Ярс". Уровень защиты информации, ставит задачу Путин, необходимо повышать. Тем более, нам есть что охранять. И есть от кого, учитывая обстановку вокруг России.

"На столь сложном фоне мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идёт не о естественной для международных отношений, а о последовательной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие. Создать проблемы. Спровоцировать внутреннюю нестабильность. Подорвать ценности, которые объединяют российское общество. В конечном итоге, подорвать стабильность и поставить Россию под внешний контроль, как это, мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве", - заявил Путин.

За примерами далеко ходить не нужно. Взять ту же российскую вакцину "Спутник V", против которой на Западе развернута массированная информационная компания. Как, впрочем, и против нашей страны в целом. Плюс, экономические санкции. Попытки остановить крупные проекты, вроде "Северного потока - 2". Ситуацию пытаются раскачать и изнутри. И чем ближе выборы в Госдуму, намеченные на сентябрь, тем эта работа будет вестись активнее.

"Конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур, избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций. Нужно и впредь действовать строго в правовом поле. Опираться на поддержку граждан. Четко проводить грань между естественной для любого, в том числе и для нашего общества, политической конкуренции, конкуренции между политическим партиями, между идейными платформами. Разными взглядами на пути развития страны. И действиями, которые не имеют ничего общего с демократией, и направлены на подрыв стабильности и безопасности нашего государства. На обслуживание чужих интересов. Интересов тех, про которых в народе говорят, которые из-за бугра платят за эту деятельность. Но платят в своих интересах, а не в наших", - сообщил Путин.

И здесь сотрудникам ФСБ предстоит работать крайне аккуратно, защищая интересы страны и граждан. А они превыше всего. Об этом Путин в ходе своего выступления говорил неоднократно, при этом подчеркивая, что наша страна, как и прежде, открыта к честному диалогу. Но все попытки вмешаться во внутренние дела России будут жестко пресекаться. Это касается и киберпространства. И финансовых потоков. Речь про них заходит и в части борьбы с коррупцией. Эта задача, подчеркнул президент, по-прежнему остается в числе приоритетных.

"Особо обращаю внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств. В первую очередь, выделяемых на строительство стратегических объектов, на госпрограммы и гособоронзаказ. На борьбу с коронавирусной инфекцией. Все эти средства должны использоваться рационально. В строгом соответствии с целями, на которые они выделяются. И должны идти на благо граждан России", - отметил Путин.

В целом же работу Федеральной службы безопасности президент оценил на отлично. Отдельной благодарности от главы государства удостоился медперсонал ведомственных клиник ФСБ и сотрудники Центрального архива службы. В год 75-летия Победы ими были рассекречены и опубликованы многие уникальные документы. Свидетельства преступлений нацистов и их пособников, пролившие свет на события того времени, которые, как сказал президент, сейчас активно пытаются переврать.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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