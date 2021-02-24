Метели и рекордная оттепель: какая погода ждет россиян

В столичном регионе ожидается резкое потепление

Сразу в пяти районах Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Урал накрыли сильные метели с трескучими морозами. Отменены занятия в школах, перекрыты областные дороги. Снегопады испытывают на прочность и жителей Кавказа. Только в Дагестане без энергоснабжения остались более 170 тысяч человек. А в столичном регионе на смену холодам идёт рекордная оттепель. Уже в четверг синоптики обещают плюс 3. То есть, за два дня температура повысится почти на 30 градусов.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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