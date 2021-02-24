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Мишустин рассказал о новой программе поддержки бизнеса

22:34
  • среда
  • 24 февраля 2021

Будут приняты дополнительные меры стимулирования предприятий

Правительство подготовило новую программу поддержки бизнеса в отраслях, которые пока не восстановились до предкризисного уровня. Об этом заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами Совета Федерации.
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Глава кабмина напомнил, что действующая программа льготного кредитования под два процента годовых завершает свое действие. Но предприятия сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений, туризма и ряда других по-прежнему нуждаются в помощи. Поэтому решено было принять дополнительные меры стимулирования предприятий - как малых, так и крупных, передает "ТВ Центр". Накануне с этими предложениями премьер ознакомил Владимира Путина.

"Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы ФОТ 3.0. В ней немного будут изменены условия, теперь ставка льготного кредита будет не два, а три процента. Это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается. Компании получат возможности для роста. В течение первого полугодия бизнес по новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Лишь во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно", - отметил Мишустин.

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