Мишустин рассказал о новой программе поддержки бизнеса

Будут приняты дополнительные меры стимулирования предприятий

Правительство подготовило новую программу поддержки бизнеса в отраслях, которые пока не восстановились до предкризисного уровня. Об этом заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами Совета Федерации.

Глава кабмина напомнил, что действующая программа льготного кредитования под два процента годовых завершает свое действие. Но предприятия сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений, туризма и ряда других по-прежнему нуждаются в помощи. Поэтому решено было принять дополнительные меры стимулирования предприятий - как малых, так и крупных, передает "ТВ Центр". Накануне с этими предложениями премьер ознакомил Владимира Путина.

"Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы ФОТ 3.0. В ней немного будут изменены условия, теперь ставка льготного кредита будет не два, а три процента. Это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается. Компании получат возможности для роста. В течение первого полугодия бизнес по новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Лишь во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно", - отметил Мишустин.

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