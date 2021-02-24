Число зарегистрировавших вакцину "Спутник V" стран растет

Страны полностью доверяют российскому препарату

Эпидемическая обстановка позволяет смягчать ограничительные меры в регионах, однако вакцинация продолжается. И всё больше государств в мире доверяют нашему препарату "Спутник V". В среду Египет стал 35-й страной, которая одобрила применение российской вакцины.

Старт вакцинации населения глава Минздрава Черногории дает лично: первая прививка из первой партии поступившей в страну российской вакцины "Спутник V".

Как важно сейчас иметь доступную и эффективную вакцину, Елена Боровинич-Бойович понимает лучше многих. Министром она была назначена 2 месяца назад. А до этого - как главврач клиники пульмонологии - год спасала пациентов с тяжелой формой Ковид.

"Наша цель - массовая вакцинация. Необходимо привить около 330 тысяч человек, чтобы выработать коллективный иммунитет. Вакцинация не является обязательной, но я рекомендую всем гражданам сделать прививку. Вторая партия российской вакцины прибудет в Черногорию в четверг, 25 февраля", - сообщила Елена Боровинич-Бойович.

Вакцинация российским препаратом накануне началась и в Сан-Марино, Мексике, Венесуэле. Переговоры о поставках ведет Сенегал. А в Иране намерены в течение месяца запустить совместное с нашей страной производство вакцины.

Обратить на нее внимание советуют и в Японии, где Национальный институт экономики рекомендовал рассмотреть вопрос включения "Спутника V" в перечень разрешенных препаратов. А корреспондент СNN Мэттью Чэнс делает прививку "Спутником V" прямо в эфире. Хотя еще летом рассказывал зрителям, что изобрести вакцину от Ковид в столь короткие сроки невозможно.

"Я не беспокоюсь, что прививаюсь российской вакциной "Спутник V", потому что она безопасна, у нее 91 процент эффективности. Это очень хорошо. Важная деталь - у вакцины нет ограничений для пожилых людей", - сказал он.

Правда, такой успех российской науки тревожит многих западных политиков. В Европе ситуация с вакцинацией, мягко говоря, сложная. Привиты пока только 5% жителей Евросоюза. А препаратов катастрофически не хватает. Срываются сроки в Италии и Испании. Во Франции, которая на последнем месте по темпам прививочной кампании, вакцины пока хватает только для самых пожилых.

И сколько ждать - непонятно. Англо-шведский фармацевтический гигант AstraZeneca, на который делали ставку в ЕС, подтвердил: не справляется с объемами производства и сможет поставить в Европу только половину заказов. 90 миллионов доз вместо 180.

А это минимум два месяца отставания от графика вакцинации. При условии, что не будет массовых отказов от прививок. Как в Германии, где после публикации в ряде СМИ, утверждавших, что британский препарат малоэффективен для лиц старше 65, многие спешно отменили свой визит к доктору. В итоге количество неиспользованных доз AstraZeneca уже выросло до миллиона. Что, по данным прессы, вызвало серьезное недовольство Ангелы Меркель. Страна сейчас переживает очередную волну эпидемии, и с такими темпами вакцинации она может оказаться весьма затяжной.

Екатерина Выскребенцева, Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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