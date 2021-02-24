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Эксперт: беспорядки в Киеве показали слабость политического режима Зеленского

22:28
  • среда
  • 24 февраля 2021

Радикалы объявили всеукраинскую акцию протеста

На Украине националисты в среду отметились новыми нападениями на оппозиционеров. Их атаковали во время заседания Харьковского горсовета за попытку выступить на русском языке и за то, что поддержали возвращение одному из проспектов города имени маршала Жукова. Радикалы бесчинствуют уже второй день подряд. Накануне они штурмовали офис президента Зеленского в Киеве с требованием освободить одного из лидеров запрещённой в России организации "Правый сектор" Сергея Стерненко.
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Адвокаты радикала сегодня заявили, что находиться за решёткой националисту небезопасно. Якобы его могут убить.

Радикалы объявили бессрочную всеукраинскую акцию протеста. Самое масштабное мероприятие анонсировано на выходные. Ну а накануне радикалы провели разведку. Причем, боем. Демонстрации с требованием освободить Стерненко 23 февраля прошли не менее чем в 14 областях страны. Особенно буйствовали его сторонники в Одессе, Харькове, Львове и Киеве. В столице они пришли на Банковую к офису президента.

Киевская полиция действовала мягко: всего лишь оттесняла радикалов от кордонов, через которые те пытались прорваться. Хотя в оцепление летели и файеры, и петарды, и дымовые шашки. С офицеров срывали шлемы, забрасывали снежками и бутылками. В результате атак некоторые силовики получили ожоги глаз.

"Те беспорядки, которые вчера были в Киеве, они в очередной раз продемонстрировали, конечно, отчасти и слабость политического режима Зеленского. Потому что, по утренним сводкам, 27 правоохранителей пострадало. И в итоге, всех правонарушителей отпустили. То есть, абсурд", - рассказал директор института миротворческих инициатив и конфликтов Денис Денисов.

С другой стороны, именно попытки власти навести порядок и приструнить зарвавшихся националистов и привели к беспорядкам. Начались они еще у здания одесского суда. Где только шесть лет спустя наконец-то довели до конца уголовное дело против Стерненко.

Прокуратура просила восемь, но судья решил: 7 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества. Свой срок экс-лидер одесского отделения запрещенного в России "Правого сектора" получил за разбойное нападение на депутата. Случилось это еще в апреле 2015 года. Тогда политик заявил, что Стерненко с подельниками его похитили и пытали, требуя заплатить выкуп и сложить мандат. А потом ограбили. Однако, по статье "похищение" срок давности уже истек. Сторонники радикала уверены: его преследуют по политическим мотивам.

Кстати, к Виктору Медведчуку и партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", главой политсовета которой он является, украинские власти не то что не лояльны - чуть ли не побуждают радикалов громить оппозицию. Сегодня националисты устроили потасовку с представителями "Оппозиционная платформы" на заседании харьковского горсовета. Помощников депутатов не пускали в зал, а за попытку выступить на русском нардепа стащили с трибуны.

Никакой реакции официальных властей на геройства так называемых патриотов, как правило, не следует. А если и произойдет, то националисты сразу же затягивают про политическое преследование. Ведь Стерненко давил пальцы плоскогубцами, стрелял в спину и ноги из травматического пистолета - в перерывах между сменами на Майдане! А это, по мнению радикалов, должно простить им всё. В суде Одессы сейчас рассматривается еще одного дело - об убийстве человека, которого националист зарезал на улице почти три года назад.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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