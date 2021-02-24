Эксперт: беспорядки в Киеве показали слабость политического режима Зеленского

Радикалы объявили всеукраинскую акцию протеста

На Украине националисты в среду отметились новыми нападениями на оппозиционеров. Их атаковали во время заседания Харьковского горсовета за попытку выступить на русском языке и за то, что поддержали возвращение одному из проспектов города имени маршала Жукова. Радикалы бесчинствуют уже второй день подряд. Накануне они штурмовали офис президента Зеленского в Киеве с требованием освободить одного из лидеров запрещённой в России организации "Правый сектор" Сергея Стерненко.

Адвокаты радикала сегодня заявили, что находиться за решёткой националисту небезопасно. Якобы его могут убить.

Радикалы объявили бессрочную всеукраинскую акцию протеста. Самое масштабное мероприятие анонсировано на выходные. Ну а накануне радикалы провели разведку. Причем, боем. Демонстрации с требованием освободить Стерненко 23 февраля прошли не менее чем в 14 областях страны. Особенно буйствовали его сторонники в Одессе, Харькове, Львове и Киеве. В столице они пришли на Банковую к офису президента.

Киевская полиция действовала мягко: всего лишь оттесняла радикалов от кордонов, через которые те пытались прорваться. Хотя в оцепление летели и файеры, и петарды, и дымовые шашки. С офицеров срывали шлемы, забрасывали снежками и бутылками. В результате атак некоторые силовики получили ожоги глаз.

"Те беспорядки, которые вчера были в Киеве, они в очередной раз продемонстрировали, конечно, отчасти и слабость политического режима Зеленского. Потому что, по утренним сводкам, 27 правоохранителей пострадало. И в итоге, всех правонарушителей отпустили. То есть, абсурд", - рассказал директор института миротворческих инициатив и конфликтов Денис Денисов.

С другой стороны, именно попытки власти навести порядок и приструнить зарвавшихся националистов и привели к беспорядкам. Начались они еще у здания одесского суда. Где только шесть лет спустя наконец-то довели до конца уголовное дело против Стерненко.

Прокуратура просила восемь, но судья решил: 7 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества. Свой срок экс-лидер одесского отделения запрещенного в России "Правого сектора" получил за разбойное нападение на депутата. Случилось это еще в апреле 2015 года. Тогда политик заявил, что Стерненко с подельниками его похитили и пытали, требуя заплатить выкуп и сложить мандат. А потом ограбили. Однако, по статье "похищение" срок давности уже истек. Сторонники радикала уверены: его преследуют по политическим мотивам.

Кстати, к Виктору Медведчуку и партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", главой политсовета которой он является, украинские власти не то что не лояльны - чуть ли не побуждают радикалов громить оппозицию. Сегодня националисты устроили потасовку с представителями "Оппозиционная платформы" на заседании харьковского горсовета. Помощников депутатов не пускали в зал, а за попытку выступить на русском нардепа стащили с трибуны.

Никакой реакции официальных властей на геройства так называемых патриотов, как правило, не следует. А если и произойдет, то националисты сразу же затягивают про политическое преследование. Ведь Стерненко давил пальцы плоскогубцами, стрелял в спину и ноги из травматического пистолета - в перерывах между сменами на Майдане! А это, по мнению радикалов, должно простить им всё. В суде Одессы сейчас рассматривается еще одного дело - об убийстве человека, которого националист зарезал на улице почти три года назад.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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