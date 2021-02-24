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Собянин рассказал об открытии первого в стране мультимедиа центра "Союзмультпарк"

22:14
  • среда
  • 24 февраля 2021

Столица становится одним из мировых центров мультипликации

В среду в Москве на ВДНХ открылся развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк". Его посетители - дети и взрослые - с помощью современных технологий смогут погрузиться в мир любимых анимационных фильмов. Стать соавторами волшебных сказок и даже их участниками. Открывая павильон, мэр столицы Сергей Собянин заметил, что Москва становится одним из мировых центров мультипликации и креативной индустрии.

Актеры в роли Шарика и Матроскина. С датчиками захвата движения и микрофонами. А вот так их уже видят дети по ту сторону экрана. Любимые персонажи из мультфильмов "Простоквашино", "Винни-пух" и "Бременские музыканты".

"С помощью специальной программы я управляю этими датчиками, и актёры двигаются. Конечно, очень нравится детям", - рассказала режиссёр-оператор аттракциона Елена Русанова. Самое удивительное для детей, что с героями мультиков можно разговаривать.

А это уже мир мультфильма "Ежик в тумане". С проекцией можно взаимодействовать с помощью фонариков. Героям нужно осветить путь. А еще здесь можно прочувствовать - как оно там, в тумане?

В тронном зале Снежной королевы - волшебные кристаллы. В них целый оркестр из музыкальных инструментов. Не успеешь оглянуться - и ты уже в Тридевятом царстве. Здесь царь предлагает детям и взрослым сложное испытание - главным лентяем признают того, кто дольше просидит на троне. В гостях у "Василис Премудрых" с помощью проекции и мягких кубиков можно выбрать премудрость и обучиться ей – как построить дворец, печь или трон, как сделать корыто или соткать скатерть-самобранку. На открытие мультимедийного парка приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Союзмультпарк" – первый российский мультимедийный центр, в котором дети смогут заглянуть "внутрь" любимых мультфильмов.

"Один из самых удивительных проектов на ВДНХ — это парк мультфильмов "Союзмультфильма" на базе бывшего павильона "Семена", который был отремонтирован, реконструирован. Совместно с Министерством культуры и "Союзмультфильмом" сделан такой удивительный, добрый павильон. Скоро рядом появится музей шоколада, круговая кинопанорама, огромный детский парк аттракционов. Москва становится одним из мировых центров мультипликации", — сказал Собянин.

"Приходят маленькие дети, и они с радостью узнают тех героев, которых мы знаем и любим, знают и любят даже наши родители. Вот это самое важное - можно провести время весело, при этом с пользой и добавить какие-то знания. И ещё не только выходные провести, но и в будние дни получить дополнительное образование", - отметила министр культуры Ольга Любимова.

На базе мультимедийного центра откроются анимационные мастерские. Для тех, кто хочет не только смотреть мультфильмы, но и создавать их.

Екатерина Гоголева, Оксана Фомичева, Илья Ушаков, Александр Медведев, Владимир Черных, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

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