Депутат МГД Самышина: ведение электронной медкарты упростит взаимодействие врача и пациента

Эксперимент по ведению электронных медкарт стартует на базе двух детских поликлиник

Переход на электронные медицинские карты упростит взаимодействие врача и пациента. Об этом в среду заявила депутат Московской городской думы Елена Самышина.

"Электронный документооборот — это хорошая возможность предотвратить случаи, когда записи теряются или повреждаются. И врач, и пациент смогут в любой момент прочитать нужную информацию в ЕМИАС", — приводит АГН "Москва" слова Самышиной.

Эксперимент по ведению электронных медицинских карт без дублирования на бумажном носителе стартует на базе двух детских поликлиник. Если опыт будет удачным, его расширят на все столичные поликлиники, отметила парламентарий.

По словам депутата, использование Единой цифровой платформы облегчает взаимодействие врача и больного. "Любой специалист, который знакомится с новым пациентом, сможет оперативно изучить всю его историю", - добавила Елена Самышина.

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