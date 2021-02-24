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Депутат МГД Самышина: ведение электронной медкарты упростит взаимодействие врача и пациента

19:23
  • среда
  • 24 февраля 2021

Эксперимент по ведению электронных медкарт стартует на базе двух детских поликлиник

Переход на электронные медицинские карты упростит взаимодействие врача и пациента. Об этом в среду заявила депутат Московской городской думы Елена Самышина.

"Электронный документооборот — это хорошая возможность предотвратить случаи, когда записи теряются или повреждаются. И врач, и пациент смогут в любой момент прочитать нужную информацию в ЕМИАС", — приводит АГН "Москва" слова Самышиной.

Эксперимент по ведению электронных медицинских карт без дублирования на бумажном носителе стартует на базе двух детских поликлиник. Если опыт будет удачным, его расширят на все столичные поликлиники, отметила парламентарий.

По словам депутата, использование Единой цифровой платформы облегчает взаимодействие врача и больного. "Любой специалист, который знакомится с новым пациентом, сможет оперативно изучить всю его историю", - добавила Елена Самышина.

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