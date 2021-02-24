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Зеленского назвали виновным в обнищании Украины

19:35
  • среда
  • 24 февраля 2021

Ситуация в Незалежной продолжает ухудшаться

Социально-экономическая сфера на Украине переживает крах. И виноват в этом президент Владимир Зеленский, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
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"Если при Порошенко страна была бедной, то при Зеленском она стала нищей. И эта ситуация ухудшается, люди это видят", - заявил Медведчук в эфире телеканала "Россия-1".

По данным депутата Рады, заработные платы на Украине не выросли. Более того - пенсии и прожиточный минимум уменьшились в два раза, при росте цен более чем на 300-350%. На 340% выросли внутренние и внешние долги государства, на 400% - задолженность по зарплатам.

Сильнее всего по жителям Украины ударили цены на газ и тепло: в сравнении с 2014 годом они выросли на 1250 и 1300% соответственно. Ситуацию со стоимостью услуг ЖКХ на Украине политик назвал страшной.

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