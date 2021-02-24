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России посоветовали устранить зависимость от "ядовитого" доллара

20:03
  • среда
  • 24 февраля 2021

Отношения России и США накалены сильнее, чем во времена СССР

России необходимо принять меры по изоляции от финансовой системы США. Такое мнение высказал замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью агентству Bloomberg.
Рябков: США допускают начало ограниченной ядерной войны

"Нам нужно… устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", - заявил Рябков.

При этом замминистра отметил, что МИД не отвечает за экономическую политику России, так что перечислять конкретные меры, необходимые для противодействия доллару, он не стал. В то же время, Рябков подчеркнул, что такие шаги необходимы, учитывая намерения администрации нового президента США Джо Байдена расширить антироссийские санкции. По мнению дипломата, отношения двух стран сейчас накалены сильнее, чем во времена СССР.

Тем временем стало известно, что Минфин России включил в валютную структуру средств Фонда национального благосостояния японскую иену с долей 5% и китайский юань – с долей 15%. При этом доли доллара и евро в ФНБ сократились.

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