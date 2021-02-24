Собянин рассказал об открытии мультимедийного центра "Союзмультпарк"

"Союзмультпарк" на ВДНХ станет точкой притяжения для детей всей страны

Столица стала одним из ведущих центров мировой мультипликации. Об этом Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте. Мэр Москвы поделился подробностями об открытии на ВДНХ первого в стране мультимедиа центра "Союзмультпарк".

"Кто из нас в детстве не мечтал оказаться по ту сторону экрана и помочь героям любимых мультфильмов победить зло? Раньше это было чистой фантастикой, но нынешнее поколение детей сможет стать на шаг ближе к осуществлению этой мечты", - отметил Собянин.

В "Союзмультпарке" - 18 интерактивных аттракционов, разработанных с применением самых современных технологий, в том числе с использованием виртуальной реальности. Самый большой аттракцион – "Путешествие внутрь мультфильма". В парке также будут проходить лекции и мастер-классы.

По словам мэра, Москва за последнее время стала одним из ведущих центров мировой мультипликации.

"Союзмультпарк" располагается в павильоне №7 ВДНХ.

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