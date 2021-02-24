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Вакцину "Спутник V" одобрили в 36-й стране

20:42
  • среда
  • 24 февраля 2021

Регистрация прошла по ускоренной процедуре

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Гондурасе. Как сообщили в  Российском фонде прямых инвестиций, препарат одобрили по ускоренной процедуре. Гондурас стал 36 страной, где одобрено применение вакцины "Спутник V".
Партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в Венгрию

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Агентством по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас. Регистрация вакцины состоялась в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)", - заявили в РФПИ.

В фонде напомнили, что препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Тот факт, что "Спутник V" одобрен в 36 странах мира, подчеркивает важный вклад России в глобальную борьбу с пандемией, передает РИА Новости.

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