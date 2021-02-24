Названо верное средство от преждевременной смерти

Оно же спасает и от деменции

Ученые назвали средство, которое поможет женщинам старше 50 лет избежать преждевременной смерти. Употребление большого количества растительного белка, который содержится в орехах, не только снижает риск неожиданной кончины, но и спасает от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Объектом наблюдений были 100 тысяч женщин 50-79 лет в постменопаузе. Они приняли участие в национальном исследовании Women's Health Initiative в 1993-1998 годах. За период наблюдения, продлившегося до февраля 2017 года, было зафиксировано 25 976 случаев смерти: 6993 от сердечно-сосудистых заболеваний, 7516 - от рака, и 2734 - от деменции.

Испытуемых разделили на пять равных групп в зависимости от уровня потребления животного, а также растительного белка. В итоге выяснилось, что у женщин, которые чаще всего употребляли растительный белок, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции сократился на 12% и 21% соответственно. А замена в диете всего красного мяса, яиц или молочных продуктов орехами снижает риск смерти на 12-47%, в зависимости от заменяемого типа белка, пишут исследователи в издании Journal of the American Heart Association.

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