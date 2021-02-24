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Поправки об ответственности за оскорбление ветеранов внесли в Госдуму

21:09
  • среда
  • 24 февраля 2021

Это приравнено к реабилитации нацизма

Поправки, предложенные депутатами Госдумы ко второму чтению законопроекта о реабилитации нацизма, внесены на рассмотрение профильного парламентского комитета по госстроительству и законодательству. В соответствии с ними, распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны будет наказываться заключением или крупным штрафом.
За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет

Как сообщила один из авторов поправок, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, предложенные поправки в УК и КоАП ужесточают наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений об СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до трех миллионов рублей для юридических лиц или лишение свободы сроком до пяти лет.

Кроме того, вводится ответственность за распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Унижение чести и достоинства ветерана, оскорбление памяти защитников Отечества теперь будут считаться одной из форм реабилитации нацизма. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет и штрафом до пяти миллионов рублей, передает РИА Новости.

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