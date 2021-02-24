ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американские СМИ напуганы "очередной победой Путина"

22:10
  • среда
  • 24 февраля 2021

Авторы считают, что российские проекты наносят ущерб отношениям США и Европы

Российские масштабные проекты наносят ущерб отношениям США и Европы. Один из них – "Северный поток-2", и скорое завершение его строительства станет очередной победой Владимира Путина, считают авторы статьи в американском издании The National Interest.
Дания пообещала достроить "Северный поток-2" в своих водах к концу апреля

"Трубопровод "Северный поток-2" - это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза", - пишет издание.

В статье говорится, что Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться. По мнению экспертов издания, российская сторона воспринимает свои энергоресурсы как политическое оружие. Из-за этого, якобы, некоторые европейские страны, сотрудничающие с Москвой, вынуждены отказываться от собственных стремлений присоединиться к западным союзам.

В итоге, заключают авторы, ключевые члены ЕС поддерживают российскую экономику. И при этом рассуждают о неправомерности американских санкций, направленных против проекта "Северный поток-2".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.