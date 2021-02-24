Американские СМИ напуганы "очередной победой Путина"

Авторы считают, что российские проекты наносят ущерб отношениям США и Европы

Российские масштабные проекты наносят ущерб отношениям США и Европы. Один из них – "Северный поток-2", и скорое завершение его строительства станет очередной победой Владимира Путина, считают авторы статьи в американском издании The National Interest.

"Трубопровод "Северный поток-2" - это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза", - пишет издание.

В статье говорится, что Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться. По мнению экспертов издания, российская сторона воспринимает свои энергоресурсы как политическое оружие. Из-за этого, якобы, некоторые европейские страны, сотрудничающие с Москвой, вынуждены отказываться от собственных стремлений присоединиться к западным союзам.

В итоге, заключают авторы, ключевые члены ЕС поддерживают российскую экономику. И при этом рассуждают о неправомерности американских санкций, направленных против проекта "Северный поток-2".

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