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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 111,7 миллиона

22:26
  • среда
  • 24 февраля 2021

Умерли за сутки более 8 тысяч пациентов

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире за последние сутки увеличилось более чем на 326 тысяч, умерли более 8 тысяч пациентов. Общее количество заболевших за все время пандемии превысило 111,76 миллиона человек, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
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По данным, полученным ВОЗ к вечеру 24 февраля, число заразившихся за последние 24 часа увеличилось на 326 531, умерших - на 8 384. Таким образом, общее число заболевших достигло 111 762 965, скончались за время пандемии 2 479 678 пациентов.

Лидирует по числу заразившихся за минувшие сутки Европа – из этого региона поступили сведения о 44% случаев инфицирования. В то же время, США продолжает удерживать сомнительное первенство по общему числу заболевших - 27 883 560, передает ТАСС.

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